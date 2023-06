LEVESQUE, André



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 7 juin 2023, à l'âge de 83 ans et 2 mois, est décédé monsieur André Levesque, époux de madame Louise Vincent, fils de feu madame Léa Noël et de feu monsieur Louis Levesque. Il demeurait à Québec.M. Levesque a été pharmacien sur la rue Myrand à Québec ainsi que président de l'Association Québecoise des Pharmaciens Propriétaires. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi 28 juin 2023, de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h 00. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame de Belmont à une date ultérieure. Outre son épouse Louise Vincent Levesque, il laisse dans le deuil ses enfants: Vincent (Johanne Asselin) et Anne (Daniel Raymond); ses petits-fils: Charles-Antoine et Justin Raymond; sa soeur: Denise; sa belle-soeur: feu Isabelle; sa nièce Véronique Després (Andrew Hodes) et ses neveux Lucas Molinas et Yvon Noël ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du Saint-Brigid's Home pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.