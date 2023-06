ÉTHIER, Cécile Frenette



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 1 juin 2023, à l'âge de 92 ans et 1 mois, est décédée madame Cécile Frenette, épouse de feu monsieur Georges Éthier, fille de feu madame Yvonne Boulet et de feu monsieur Jean-Baptiste Frenette. Elle demeurait à Québec.Elle a maintenant rejoint sa fille Diane décédée beaucoup trop tôt. La famille recevra les condoléances, en présence du corps,suivra ensuite la mise en crypte au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa soeur Suzanne (feu Wagui Kassabgui); ses frères Raymond (feu Jocelyne Trudel) et André (Ginette Caron); les membres de la famille Éthier ainsi que ses neveux et nièces : Michel, Pierre, Nathalie, Kareen et Éric Frenette. La famille tient à remercier pour leur dévouement tout le personnel de la résidence du Bel Âge ainsi que celui du département de gériatrie de l'Hôpital St-Sacrement et en particulier la Dre Marie-Pierre Fortin pour sa grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, téléphone : 418 837-6131, site web : www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.