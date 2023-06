DENIS, Justinien



Au CHUL, le 7 juin 2023, à l'aube de ses 97 ans, est décédé monsieur Justinien Denis, époux de dame Angèle Galarneau, fils de feu monsieur Odilon Denis et de feu dame Hélène Denis. Natif de St-Adelphe, il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances en présence des cendreà laà compter de 10 h.L'inhumation suivra. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse, monsieur Denis laisse dans le deuil ses fils : Mario (Sylvie Fortin) et Alain; sa petite-fille : Laurence; ses arrière-petites-filles : Mégane et Jolyane, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Outre ses parents, il est allé rejoindre sa petite-fille Élise; ses frères et sa sœur : Urbain, Bernard (feu Marie-Claire Cossette) et Sœur Thérèse, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Galarneau : Lucienne (feu Roland Tessier), Jeanne D'Arc, Denise, Blandine, Suzanne (feu Aurèle Beaupré), Annette (feu Jean-Yves Langlois) et André (feu Lucille Bourgeois). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Mère-Enfant Soleil du CHUL : Complexe Synase, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 / www.fondationduchudequebec.org/cmes/. Des formulaires seront disponibles au salon.