GRENIER, Dolorès Vallée



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 16 juin 2023, à l'âge de 81 ans et 10 mois, est décédée dame Dolorès Vallée, épouse de feu Jean-Claude Grenier. Elle demeurait à Scott. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Julie Côté) et Isabelle (Jean-Claude Leclerc); ses petits-enfants : Marc-Antoine (Vicky Vallières), Marianne et Alex; ses frères et sœurs : feu Carmen, André (Irène Demers), Pierrette, Gilles (Hélène Côté), Pauline, Pierre (Martine Maheu); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jeannette (feu Henri Grégoire), feu Robert (Rolande Asselin), Rachelle (Fernand Bergeron), Pierrette (feu Albert Dancause), Marthe (feu Eugène Beaudoin) et Nicole. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Marie : Dimanche, le 25 juin de 13 h 30 à 16 h, lundi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel de la Villa d'Accueil St-Bernard ainsi que celui du CHSLD de Ste-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Crépuscule (774-G, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie (Québec) G6E 0K6) : https://www.lecrepuscule.ca/ ou par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président Kennedy Nord, C. P. 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4) : https://www.alzheimerchap.qc.ca/