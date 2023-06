GAUDREAU, Jean-Yves



À l'Hôpital de Montmagny, le 3 juin 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Gaudreau, époux de feu dame Monique Coulombe. Il était le fils de feu monsieur Edgar Gaudreau et de feu dame Thérèse Pelletier. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 9 h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Andrée (Martin Hamel), Jean-François (Audrey St-Pierre et son fils Déreck St-Pierre), ses petits-enfants : Christopher et Kelly-Ann Hamel, Ophélie et Hayden Gaudreau, son frère feu Pierre Gaudreau. Il laisse également dans le deuil; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coulombe, ainsi que ses cousins et cousines, parents et ami(e)s, particulièrement ses ami(es) de la pétanque. La famille désire remercier tout le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de Montmagny, pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la