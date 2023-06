LACHANCE, Mercier



À l'Hôpital de Saint-Georges, le mardi 16 mai 2023, est décédé à l'âge de 87 ans et 5 mois, monsieur Mercier Lachance, époux de madame Armande Gagné. Il était le fils de feu Léo Lachance et de feu Carmelle Gilbert. Il demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire :de 11h à 13h55.suivi de la mise en habitacle au columbarium de la maison funéraire à Lac-Etchemin. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Armande Gagné, ses enfants : Brigitte, Marc (Louise Vigneault) et André (Cynthia Lacroix) ; ses petits-enfants : Mickaël (Émilie Carrier), Karl (Joannie Beaupré-Filteau), Audrey (Rémi Guillemette) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Mégane, Alexandre, Léxia, Éléna, Jake et Odélie. Il était le frère de : feu Paul-Maurice (feu Monique Godbout), feu Jacques (Adrienne Bernier), feu Laurent (feu Raymonde Hamel), feu Daniel (feu Virginie P. Wilkins), feu Clermont (feu Marcelle Gagné), feu Christiane, Sr Marguerite et Jean-Pierre Lachance (Germaine Godbout) ainsi que Gilles Gilbert (Sylvie Lecours). De la famille Gagné, il était le gendre de feu Armand Gagné (feu Régina Goupil) et le beau-frère de : feu Charles-Yvon (feu Paulette Boutin), feu Réginald (Renette Boutin) et Louisette (feu Donald Lessard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de Saint-Georges pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (pour l'Hôpital), 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 4T8.