CHOUINARD, Claude



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Claude Chouinard, époux de Mme Huguette Gaudreau, survenu le 18 mai 2023, à l'âge de 85 ans et 6 mois. Il est décédé paisiblement à sa résidence à Charlesbourg, entouré de sa famille. Né à Boischatel, le 29 octobre 1937, il était le fils de feu Mme Alice Vézina et de feu M. Alfred Chouinard. La famille vous accueillera en présence des cendres,de 10h à 12h auIl laisse dans le deuil sa très chère épouse Mme Huguette Gaudreau, ses enfants Marie-Claude (Marc Gagnon), Marc (Laura Tykodi), Caroline (Benoit Bernier) et Isabelle; ses petits-enfants Delphine (Félix Lanseigne-Moreau), Josef, Daniel, Florence et Élisabeth. Il laisse aussi dans le deuil son frère René (Loraine Labonté), ses belles-soeurs Brigitte Laperrière (feu Amédée Chouinard), Monique Gaudreau (feu Ghislain Pelletier), Marcelle Gaudreau (Harvey Doan), Cécile Lavoie (feu Jean-Claude Gaudreau), son frère de coeur et grand ami Gilles Vallée (Lucienne Loué). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s très chers. Claude est allé rejoindre ses frères et soeurs : feu Benjamin (feu Margueritte Vézina), feu Robert (feu Jeanne-D'Arc Roberge), feu Juliette (feu Jean-Charles Côté), feu Carmen (feu Rolland Villeneuve), feu Louisette (feu Georges-Aimé Vézina), feu Francine (feu Jacques Lefebvre), feu Amédée (Brigitte Laperrière), feu Alfred (feu Rose-Aimée Bouffard), feu Diana (feu Guy Côté), feu Jean-Claude Gaudreau (Cécile Lavoie) et feu Lucien Gaudreau (feu Alberte Laurendeau). Notre famille tient à remercier chaleureusement pour les excellents soins prodigués, dévouement et soutien : le Dr Nicolas Marcoux Hémato-Oncologue et son équipe, ainsi que tout le personnel soignant du CHU de Québec et CIC; Mme Nancy Rousseau infirmière auxiliaire, le Dr Anne Paquette ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC la Source Sud. Le Dr François Aubin ainsi que Mme Linda Cossette amie et infirmière retraitée. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.