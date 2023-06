AUCLAIR, Claudette Asselin



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Claudette Asselin, survenu à Québec le 28 mai 2023, à l'âge de 85 ans. Elle était l'épouse de monsieur Gilles Auclair. Elle était la fille de feu dame Rose-Aimée Moisan et de feu monsieur Gérard Asselin. La famille recevra les condoléancesde 13h30 à 15h30, àLes cendres de madame Asselin seront déposées au columbarium de La Seigneurie. Elle laisse dans le deuil son époux : Gilles Auclair; ses enfants : Carl et André; ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants; ses sœurs et leur conjoint qui ont été d'un support et d'une aide incommensurable : Marjolaine (feu Adrien Hamel), Reine (Jacques Courtois), Thérèse (Marcel Létourneau); sa belle-sœur : Thérèse Auclair (feu Michel Tremblay), plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). Outre ses parents, Claudette est allée rejoindre son frère Claude (feu Diane Thomassin). C'était une femme de caractère mais, cette fois, c'est la maladie qui aura eu raison... Un merci tout particulier aux préposés(es) et infirmiers(ères) du Centre d'hébergement Christ-Roy pour les soins apportés dans la compassion et le respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Programme de recherche de la Société Alzheimer, 20, av. Eglinton Ouest, 16e étage, Toronto (Ontario) M4R 1K8, téléphone : 416 488-8772, courriel : info@alzheimer.ca., https://alzheimer.ca/fr/la-recherche/le-programme-de-recherche-de-la-societe-alzheimer