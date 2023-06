COULOMBE, Marie



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 6 juin 2023, à l'âge de 96 ans et 10 mois, est décédée madame Marie Coulombe, épouse de feu Paul-Emile Jobin, fille de feu madame Marie-Alma Bernier et de feu monsieur Alfred Coulombe. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 12 h à 14 h15.La mise en terre suivra au Cimetière St-Pierre Aux Liens. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Francine Mercier (Serge Doucet), André Mercier (Andrée Vincent), Denis Mercier (Marie-Anik Savaria), Nicole Mercier (Jocelyn Bélisle), Diane Mercier (Alain D'Astous), Ginette Coulombe (Jean-Paul Gaumond); ses amis de longue date Andrée Penny et Richard Boivin; plusieurs cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement Richard Boivin pour sa grande disponibilité, les bons soins prodigués et son aide inestimable envers Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec, téléphone : 418 687-6084, courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.