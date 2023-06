SAVARD, Claude



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de monsieur Claude Savard, à l'Hôpital Chauveau, le 15 juin 2023, à l'âge de 87 ans. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Albert Savard et de feu dame Marie-Anna Paquet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 24 juin 2023 de 12 h à 13 h 30.et de là, au cimetière adjacent pour l'inhumation de ses cendres. Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Paul (Lise Chamberland), Jeannine, feu Georgette (feu Jean-Claude Daigle), feu Armand (feu Gislène Auclair), feu Gérard, André (Hazel Adams), feu Benoit, feu Gaston, Louise (Pierre Paulin), feu Raymond (Carole Brousseau), feu Yves (Diane Maheux) et Francine (Gérard Roy) ainsi que ses nombreux neveux et nièces, autres parents, ami(e)s et tous les membres des Chevaliers de Colomb du Conseil de Montcalm (5529) dont il était membre honoraire à vie. La famille tient à remercier l'équipe soignante des soins palliatifs à domicile ainsi que celle de l'Hôpital Chauveau, tout particulièrement la Dre Michèle Lavoie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, web : www.cancer.ca