MORIN, Jeannine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Jeannine Morin, survenu à Québec le 25 mai 2023. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole, feu Michel, Danielle (Pierre de Beaumont), Jean-Yves et Ginette (Gilles Fortin); ses petits-enfants : Sébastien, Stéphanie, Audrey, David et Benoit; ses arrière-petits-enfants : Jessica, Samuel et Alistaire. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel du CHSLD de Saint-Augustin pour les bons soins prodigués et leur accompagnement chaleureux et respectueux. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Zoothérapie Québec, 7779 avenue Casgrain, Montréal (QC) H2R 1Z2, téléphone : 514 279-4747 et/ou la Fondation Les Petits Frères, 168 rue Chabot, Québec (QC) G1M 1K5, téléphone : 418 683-5533.info@zootherapiequebec.cahttps://www.petitsfreres.ca/donner/.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.