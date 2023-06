MONTMINY, Réjean



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 juin 2023, à l'âge de 71 ans et 8 mois, est décédé monsieur Réjean Montminy, époux de dame Micheline Chouinard Montminy, fils de feu Bernadette Hamel et de feu Edouard Montminy. Il demeurait à St-Lambert-de-Lauzon.La famille vous accueillera aule dimanche 25 juin 2023 de 19 h à 21 h et le lundi 26 juin 2023 de 9 h 00 à 10 h 00.et de là, au cimetière La Souvenance pour l'inhumation de son cercueil. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline; ses enfants : Marilyn (Sébastien Déry), Jean-Luc (Valérie Lapointe) et Edith (Gabriel Poulin); ses quatre petites-filles adorées : Ariane, Sophie, Agathe et Clara; ses frères et soeurs : Benoît (Lucie Savard), sa jumelle Réjeanne, Céline (feu Christian Jacques), Roger (Réjean Pearson), Marielle (Daniel Huard) et Bernard (Sylvie Chouinard); ses beaux-frères et belles-soeurs : Michel (Lily Chouinard), Jacques (Aline Bélanger), feu Jean-François, Ginette et feu Pierre; sa filleule Nicole Chouinard et son filleul François Montminy, sa tante Cécile Hamel (feu Aimé Hamel) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de très bons ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, plus particulièrement celui des soins palliatifs, ainsi que le CRIC pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca ou à la Fondation de Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolf, Lévis Qc, G6V 3Z1, 418-835-7188, www.fhdl.ca