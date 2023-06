MERCIER, Jean-Guy



À la Maison Michel-Sarrazin, le 6 juin 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Mercier, époux de madame Dolorès Leboeuf, fils de feu madame Rita St-Laurent et de feu monsieur Fernand Mercier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Il laisse dans le deuil outre son épouse Dolorès; ses filles : Annie (Serge-Alain Pelletier) et Isabelle (Sylvain Dionne); ses petits-enfants : Mathieu, Olivier, Félix et William Bélanger, Audrey, Laurie et Mégan Dionne; ses frères et sœurs : Pauline, Jacqueline (Guy Rancourt), André (Huguette Beauvais) et feu Florent (Yvette Bossé); ses beaux-frères et belles-sœurs : Raynald, Germaine et Bernard Leboeuf (Lucie Goyette); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents, ses beaux-parents et ses frères Florent, Jocelyn et Michel. Un merci spécial à Jean-Pierre Lord, Audette, Gaby et aux ami(e)s qui nous ont apporté leur précieux soutien. La famille aimerait aussi remercier l'équipe d'Hémato-Oncologie et Neurochirurgie du CIC, celle des soins palliatifs du CLSC de la Jacques-Cartier/Loretteville, particulièrement le Dre Michelle Lavoie, le personnel de la maison Michel-Sarazin et la Dre Gaudreault. La famille invite parents et amis à visionner la cérémonie en direct ou en différé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca et Fondation Québécoise du cancer, téléphone : 418 657-5334, site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.