PLANTE, Michel



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 mai 2023, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Michel Plante, époux de madame Nathalie Lemoine, fils de feu madame Denise Robitaille et de feu monsieur Marcel Plante. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 17 h 15.Il laisse dans le deuil son épouse Nathalie Lemoine, ses enfants : Andréanne et Marc-Olivier Plante (Marie-Catherine Renaud); son petit-fils Laurent Plante; sa sœur Hélène (Gaëtan Pageau) et leur fille Katherine Pageau; sa belle-mère Louise Emond (Guy Richard); le fils de sa conjointe : Kevin Lemoine (Emy Laflamme) et leurs enfants Danaé et Maxim Lemoine; son beau-frère : Martin Lemoine (Nathalie Thériault) et leurs enfants : Catherine et Émy Lemoine; ses collègues et nombreux ami(e)s, ainsi que ses oncles, tantes, cousins et cousines. Un remerciement au personnel de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi qu'à Céline Carlos. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, Téléphone : 1-866-343-2262, Site Web : www.societederecherchesurlecancer.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.