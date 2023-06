BLANCHET, Jeannette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 juin 2023, à l'âge de 101 ans est décédée Jeannette Blanchet, épouse de feu Norbert Pelchat. Originaire de St-Lambert-de-Lauzon, elle habitait depuis quelques années à la résidence Demeure au Coeur de Marie à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Raynald (Lina Leblanc), feu Denise, Nicole (Adrien Roy), Benoît (Thérèse Lemieux), Léo, Diane, Yolande, Lizette (Mario Robitaille) et Daniel (Annie Larochelle); ses petits-enfants : feu Marc Pelchat, Anne-Renée Pelchat (feu Patrick Lacombe), Jérôme Pelchat (Stéphanie Sylvain), Christian Roy (Danielle Cameron), Caroline Pelchat (Christian Gosselin), Véronique Pelchat (Guillaume Tessier), Jean-Michel Hallé (Marie-Claude Leclerc), Geneviève Hallé (Maxime McNeil Tomeo) Chantal Robitaille (Hugo Lemay Caouette), Claudia Robitaille (Yves Lambert), Katherine Pelchat (Christopher O'Farrell), Maude Pelchat et Léanne Pelchat; ses arrière-petits-enfants : Simon Pelchat (Mélissa Boulanger), Anne-Marie Pelchat, Raphael Lacombe, Mathis Lacombe, Julien Pelchat, Lily Roy, Matis Roy, Alexandre Gosselin (Noémie Cloutier), Lorie Gosselin, Colin Pfeifer, Annabelle Robitaille Caouette, Andréanne Lambert et Érika Lambert; son arrière-arrière-petite-fille Maéva Pelchat; ses sœurs et son frère : Huguette, Dorothée, Monique, Rollande et Roger (Louise Boutin); sa belle-sœur Bernadette Clusiault; feu ses frères, beaux-frères et belles-sœurs ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. Ses enfants adressent leurs plus sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis pour leur accueil chaleureux et les bons soins prodigués à leur mère. Ils remercient également tous ceux et celles qui ont exprimé avec amour et amitié leur soutien. En respect des dernières volontés de leur mère, ils invitent ses sœurs, frère, belles-sœurs, neveux et nièces à offrir leurs témoignagesVos condoléances peuvent se traduire par un don à divers organismes tels que : Parkinson Québec, Société canadienne de la sclérose en plaques région de Québec, Société canadienne du cancer ou Centre de prévention du suicide de Québec.