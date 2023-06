GUAY GRONDIN, Alma (Peggy)



Au CHSLD de Charlesbourg, le 18 mai 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Alma Grondin, épouse de feu Léo Wilfrid Guay, fille de feu dame Edith Savage et de feu Alfred-Emile Grondin. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au Columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil, son fils Louis (Linda Légaré), sa fille Carol (Marc Guénard); ses petits-enfants: Margaret, Keven (Florence Guérin), Tommy (Justin Boudreault), Jasmine; ses arrière-petits-enfants : Charles-Antoine, Léa, Tommy et Eleonore; ses frères et soeurs: Muriel (Jacques Lahoud), feu Alfred (feu Louise Hughes), Helen (Gilles Gauthier); sa belle-sœur : Colette St-Cyr; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay : Eddy (Irene Poitras), feu Jeanne-d'Arc (feu Maurice Houde), feu Rosaline, Adrien (Isabelle Poitras), feu Georgette (feu René Huot), Mariette (feu Joseph Bertrand), feu Joseph (Nicole Fecteau), feu Pauline (feu Joseph Guay), feu Maurice (feu Patricia Huot), feu Marc-Edward (feu Lucille Latouche), feu Jacques (Jacqueline), feu Jean-Roger (Claire Petit), feu Denise ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CHSLD de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, 2601, chemin de la Canardière, Québec (Québec) G1J 2G3, téléphone : 418 663-5000, site Internet : www.institutsmq.qc.ca