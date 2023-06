CÔTÉ DUGAL, Réjeanne



Entourée de son mari et des membres de sa famille et ami(e)s à l'Hôpital Chauveau nous a quittés en douceur Réjeanne Côté Dugal, le 8 juin 2023 âgée de 80 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Denis Dugal; sa sœur Monique (Jean-Claude Marcoux); son frère Gaétan (Yolande Lavallé); ses belles-sœurs et ses beaux-frères : feu Nil (feu Huguette St-Pierre), feu Noël, feu Georgette Dugal (feu Jean Fortin), feu Pierrette Dugal, Fleurette Dugal (feu Jean-Claude Bernier), feu Richard Dugal (Lucie Légaré); ses neveux et ses nièces : Guylaine Marcoux (Yvon Deschênes), Johanne Marcoux (Serge Fournier), Nelson Marcoux (Josée Cloutier), Daniel Bernier, Mario Bernier (Lucie Frenette), Jean-Marc Côté (Diane Gaumond), Martin Côté (Marie Bolduc), Michel Côté (Johanne McSween), Denis Côté (Francine Couillard), Nathalie Dugal (Ahmed Azzouzi), Caroline Dugal (Christian Boutin), son filleul Alexandre Fournier (Marie-Michèle Métivier) leur fille Jasmine Fournier et Nelson Jr. Marcoux (Charlie Désilets); plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Michelle Lavoie ainsi que les membres du personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à FAIS (Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale), 1 avenue du Sacré-Cœur, bureau 108 Est, Québec (QC) G1N 2W1, téléphone : 418 691-0766.https://www.jedonneenligne.org/fondationfais/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.