GEOFFRION, Michel



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 13 juin 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Michel Geoffrion, époux de feu madame Claudette Caron, fils de feu madame Lucille Angers et de feu monsieur Guy Geoffrion. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auIl laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Alexandre Denault) et Martine (Gaétan Bédard) ; ses petits-enfants : Hubert (Clara Lagloire), Louis-Antoine et Jeanne Denault ainsi qu'Alexie et Thomas Bédard ; ses frères et sœurs : feu Andrée (feu Claude Blais), Hélène (Donald Poirier), Louis et Sylvie (René Bougie); ses amis avec qui il déjeunait tous les samedis ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Pouliot, l'équipe d'hémato-oncologie du CIC, la merveilleuse équipe de soins palliatifs à domicile du CIUSSS de la Capitale nationale et l'équipe de la pharmacie Familiprix rue Maguire pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Procure - Cancer Prostate ou à un organisme qui vous tient à cœur.