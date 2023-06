CLICHE, Jacqueline Lescault



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 16 novembre 2022, à l'âge de 97 ans et 7 mois, est décédée dame Jacqueline Lescault (Cliche), épouse de feu Patrick Cliche. Elle demeurait à la Résidence O. Roy à Saint-Joseph-de-Beauce. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bernard (Danielle Berberi), Louise (Pierre Filion) et Eric (Nestor Arturo Parrado); ses petits-enfants : Myriam Cliche (Étienne Brassard), feu Antoine Cliche, Louis-Joseph Cliche (Joanie Dubé), François Filion (Rachel Cavanagh) et Benoit Filion (Nancy Côté); ses arrière-petits-enfants : Philippe Brassard, Louis Brassard, Victor Cliche, Laura Cliche, Maude Filion et Marianne Filion. Elle était la sœur de feu Jacques (feu Émilia Pelchat), feu Marcel (Carmelle Chabot), feu Gilles (feu Jeannette Gagnon), feu Raymond (Yolande Lemelin) et Michel (Madeleine Couture). Elle était la belle-sœur de feu Gérard (feu Berthe Vachon), feu Marthe, feu Normand (Georgette Jacques), feu Hortense (feu J.-Michel Guay), feu Juliane (feu Roméo Racine), feu Jean (feu Lisette Lessard), Michel (Lucie Poulin) et Lise (Michel Khoury). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph : vendredi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille tient à remercier tous les membres du personnel de la Résidence O. Roy et de l'Hôpital de Saint-Georges pour leur gentillesse et bons soins.