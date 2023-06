POLIQUIN CÔTÉ, Hélène



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 12 juin 2023, à l'âge de 82 ans et 8 mois, est décédée madame Hélène Poliquin, épouse de monsieur Jacques Côté. Elle était la fille de feu dame Françoise Châteauvert et de feu monsieur Jean Poliquin. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils François (Nadejda Sakalova); ses petits-enfants Charlotte et Justine Côté; ses arrière-petits-enfants Arthur, Henri et Alfred; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle laisse également dans le deuil sa meilleure amie de plus de cinquante ans, madame Nicole Matte. Elle était la soeur de feu Michèle Poliquin (feu Jacques Chartier), feu Francine Poliquin (feu Claude De Surmont) et Marie Poliquin. Elle était également la belle-sœur de feu Micheline Côté (feu Yves Garneau), feu Ginette Côté (feu Paul Embregts), feu Huguette Côté (feu Pierre Bienjonetti), feu Ghyslaine Côté (feu Robert McCaughey), Pierre Côté et Dave Miller.La famille tient à remercier le personnel du 5ième étage du Jeffery Hale pour les soins professionnels prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec, site web : www.amisdujhsb.ca.