DION GOULET, Annette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 juin 2023, est décédée à l'âge de 100 ans, madame Annette Goulet, épouse de feu Maurice Dion. Elle était la fille de feu Alfred Goulet et de feu Odivine Brisson. Elle demeurait à Saint-Gervais, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h. L'inhumation de madame Goulet aura lieu par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Nicole Dubois), Denis (Diane Benoit), Lucien (Monique Nadeau), feu Gaétane (Alcide Doiron), Jeanne (Luc Desrosiers), Cécile (Claude Pouliot), Claudette et Robert (Nicole Roy); ses 18 petits-enfants, ses 36 arrière-petits-enfants et ses 2 arrière-arrière-petits-enfants ainsi que son frère Arthur (feu Claudette Fillion). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée: Alphonse, Émile, Laure-Éva (Armand Labrecque), Ernest (Clarisse Asselin), Eugène (Alice Laflamme), Philippe (Anna Dion), Noëlla (Adélard Nadeau), Rita (Roger Dion) et Jean-Paul (Denise Lallier) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion qui l'ont également précédée : Edmond (Olivine Roy), Yvonne (Paul Aubert), Emma (Roland Dorval), Alice (Albert Labadie), Léo (Marie-Claire Lachance), Maria (Edmond Asselin), Corinne (Alphonse Asselin), Antoinette (Roméo Guillemette), Régina (Rosaire Dorval), Anna (Philippe Goulet), Roger (Rita Goulet) et Aimé. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces. Remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l'église de Saint-Gervais. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :