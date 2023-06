«Asteroid City»: le charme de Wes Anderson opère toujours

Avec Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton et Jason Schwartzman, Wes Anderson joue la carte de la nostalgie.

Avec ses couleurs des années 1950, sa bombe nucléaire qui détonne en plein désert et ses acteurs en pleine fiction, le cinéaste de L’Hôtel Grand Budapest livre un long métrage placé sous le signe de la mise en abyme, jouant sur le sens de la réalité dans un monde pré ou postapocalyptique qui ramène à la pandémie.

Nous sommes en 1955, dans la ville d’Asteroid City qui, comme nous le dit sentencieusement Bryan Cranston, n’existe pas puisque nous nous trouvons dans la pièce de théâtre de Conrad Earp (Edward Norton). Là, nous suivons Augie (Jason Schwartzman) dont la femme est morte, un fait qu’il n’est pas encore parvenu à dire à ses enfants. Son fils, Woodrow (Jake Ryan), se prend d’affection pour Dinah (Grace Edwards) tandis que lui choisit Midge Campbell (Scarlett Johansson), une actrice célèbre pratiquant le method acting en se peignant un faux œil au beurre noir.

Pop. 87 Productions LLC/Focus Features ©2022

La galerie de personnages est, comme dans tous les Wes Anderson, truculente. Dans ce motel en plein désert, on y croise aussi Liev Schreiber, Steve Carell, Maya Hawke, Margot Robbie, Jeff Goldblum (dans un rôle surprise) et, bien sûr, Tom Hanks à qui toutes ces couleurs vont comme un gant.

On peut disserter sans fin sur la signification profonde du propos, sur les allusions, les clins d’œil, les références littéraires, cinématographiques et culturelles, mais on ne peut que constater qu’un Wes Anderson est aussi (et surtout) une expérience sensorielle. Et si Asteroid City n’est pas aussi réussi que L’Hôtel Grand Budapest, il constitue néanmoins un long métrage solide et satisfaisant.

Note : 3,5 sur 5