MONTAMBAULT, Claude



À l'Hôpital Laval, le 14 juin 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Claude Montambault, fils de feu monsieur Alexis Montambault et de feu dame Marie-Reine Dufresne. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à lade 13h à 14h30 suiviL'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Montambault laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Brigitte scq, Élisabeth (feu Jean-Paul Hamel), abbé Michel, Maurice (Jacqueline Turcotte); sa belle-sœur : Laurette St-Amant; ses filleuls : Martin et Marc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents ainsi que ses frères et sœurs : abbé Yves, Clément, Gertrude scq, Léon, Jean et Anne (feu Jean-Marie Bédard). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Mission inclusion (Les œuvres du Cardinal Léger) https://missioninclusion.ca/vos-dons/