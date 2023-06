CANTIN, Laurette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 juin 2023, à l'aube de ses 91 ans, est décédée madame Laurette Cantin, épouse de feu monsieur Rosaire Bouffard. Elle était la fille de feu Amédée Cantin et de feu Rose-Aimée Beaudoin. Elle demeurait à Saint-Édouard-de-Lotbinière, autrefois à Saint-Jean-Chrysostome. Elle laisse dans le deuil ses fils : Gérald (Nicole Hébert) et Michel (Nathalie Couture); ses petits-enfants : Cynthia (Steve Beaudoin) et Marie-Ève (Frédéric Jean); ses arrière-petits-enfants : Anabelle, William, Peyton, Blayke, Dwayne, Sophia et Elliot; ses frères et sœurs : feu Gisèle (feu Albéric Allen), feu Raymonde (feu Antoine Boivin, feu Roger Blais), feu Colette (feu Gérard Higgins), feu Claudette (Roger Fontaine), feu Roland (Denise Bouffard) et feu Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouffard : feu Régina (feu Achille Bourget), feu Adélia (feu Alfred Ouellet), feu Léo (feu Anne-Marie Parent), feu Yvonne (feu Gérard Lavertue), feu Louis-Philippe (feu Éva Ouellet), feu Angéline (feu Adrien Turcotte), feu Noël (Huguette Roberge); les enfants de ses belles-filles : Marie-Ève (Steven), Patricia et Vanessa (Philippe) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à toute l'équipe du Jardin des aînés de Saint-Édouard ainsi qu'au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Pour compenser l'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. La famille vous accueillera aule jeudi 22 juin de 19 h à 22 h ainsi que le vendredi 23 juin de 8 h 30 à 10 h 30, pour recevoir les condoléances.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie en différée, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com à compter du lundi 26 juin, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".