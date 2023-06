MOREL, Jeannine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 27 mai 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Jeannine Morel, épouse de monsieur André Huot. Née à Château-Richer, le 20 septembre 1937, elle était la fille de feu madame Marie-Ange Trudel et de feu monsieur Louis-Philéas Morel. Elle demeurait à Château-Richer. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àde 10h à 12h.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium de La Seigneurie. Elle laisse dans le deuil son fils Dany (Claudine Blouin); ses petits-enfants Sarah, Myriam (Nicolas Dallassera) et Louis-Félix (Marie-Pier Rousseau); ses frères Jean-Denis (Micheline St-Hilaire) et Claude (Madeleine Lemelin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Huot, Aline (feu Claude Rhéaume), Denis (Céline Samson), Jean-Yves, Irène Maheux, Thérèse (feu Gilles Vaillancourt) et Raymonde ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis. Elle est partie rejoindre ses frères Jacques (Jeannine Boutet), Paul-Eugène (Pauline Fortin), Gilles, sa sœur Rolande (Maurice Daigle), Marcel (Gisèle Blouin). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du E2000 et des soins palliatifs du CHU Enfant-Jésus. Le personnel était empreint d'une forte humanité réconfortante durant son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, site : https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/ Tél. : 418-525-4385