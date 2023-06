RICHARD, Rolande



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 25 mai 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Rolande Richard, épouse de monsieur André Bisson, fille de feu madame Marie Chabot et de feu monsieur Alphonse Richard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aulede 9 h 30 à 11 h. La famille recevra également les condoléances le même jour enà partir de 13 h.Outre son époux André, elle laisse dans le deuil ses enfants : Dominique (Mario Leblanc), Jacques (Nancy Croteau) et Éric (Valérie Morin) ; ses petits-enfants : Marie-Pier, Emmanuel, Thomas, Étienne, Delphine, Jacob, Elliot, Édouard et Juliette ; ses arrière-petits-enfants : Zacharie, William, Annabelle, Charles et Sarah-Ève ; ses frères : Roland et Raymond (Thérèse Jacques) ; ses beaux-frères et belles-soeurs : Paul (Claire Bégin), Marcel, Fernande et Réjeanne (Michel St-Cyr) ; ses grands amis Claire Drolet et Jean-Yves Bédard ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier Dre Annie Quirion, Dre Isabelle Collin et l'équipe du B6 de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués et le support reçu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Parkinson Québec.