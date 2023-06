LEBEL, Benoit



À son domicile, le 16 juin 2023, à l'âge de 78 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Benoit Lebel, époux de dame Ginette Lebel. Il était le fils de feu dame Rose-Aimée Mignault et de feu monsieur Alfred Lebel. Il demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aule vendredi 30 juin de 19h à 21h et le samedi 1er juillet 2023 de 8h30 à 10h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette; ses enfants : Sylvain (Martine Dufour), Marie-Pierre (Alain Doyon), Mélissa (Tony Fortin) et Johanie (Nathan Van Horn); ses petits-enfants : Edouard, Charles-Antoine, Louis-Félix, Victoria, Félicia, Clara, Simone et Paul-Émile; ses petits-enfants par alliance : Guillaume et Jérémy; son frère et ses sœurs : Yvon, Françoise et Céline; son beau-frère Roland Morin (feu Rita Lebel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille de son épouse : Pierrette (feu Claude Couture), Pauline et Françoise Martin (feu Jean-Paul Lebel) ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Monsieur Lebel quitte aussi tous ses employés et sa distinguée clientèle de l'entreprise familiale " Nettoyeur Laurier Plus " à Laurier Québec, où il a œuvré durant plus de cinquante ans. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs décédés. La famille désire remercier la Dre Michèle Lavoie et son équipe des soins palliatifs à domicile pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca