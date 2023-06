PLANTE, Jean-Yves



À son domicile, le 15 juin 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé subitement monsieur Jean-Yves Plante, époux de Lina Plante, fils de feu Edgar Plante et de feu Cécile DeChamplain. Il était aussi le fils de cœur de feu Lucien Lepage, de feu Bernadette DeChamplain et de feu Jeanne Langlois. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Bertrand (Nancy Côté) et Ghislain (Doris Lemay); ses petits-enfants: Rémi, Laurie, Amandine et Damien; ainsi que ses frères: Claude (Marielle Sénéchal), Marcel (Jocelyne Banville) et Pierre-Paul Lepage (feu Yvette Laplante). Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur Thérèse (Jean-Paul Gagnon), Marc (Georgette Gagnon), Maurice (Micheline Lévesque) et Gilles Lepage (Gisèle Lanteigne). Il laisse également dans le deuil son beau-frère et sa belle-sœur: Yves Plante et Aline Douville; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. La famille vous accueillera à la résidencede 11h à 13h30.