«Blue Jean»: l’homophobie ordinaire sous l’ère Thatcher

En 1988, en Angleterre, le gouvernement de Margaret Thatcher passe une loi qui empêche la promotion de l’homosexualité.

De jour, Jean (extraordinaire Rosy McEwen, vue à la télévision dans The Alienist de Netflix) est professeure d’éducation physique dans une école secondaire. De soir, elle est la blonde de Viv (Kerrie Hayes) et fréquente les bars lesbiens. Divorcée depuis quelque temps, Jean n’est pas sortie du placard et navigue confortablement dans cette espèce de double vie. Mais tout cela change le soir où Lois (Lucy Halliday), l’une de ses élèves, la croise dans un bar gai. Et qu’une autre de ses étudiantes, Siobhan (Lydia Page), l’accuse de lui avoir fait des avances.

Avec beaucoup de gravité, la scénariste et réalisatrice Georgia Oakley se penche sur l’homophobie qui prévalait à l’époque, imprégnant toutes les strates de la société... le tout teinté d’une misogynie effrayante. Mais au-delà du combat intérieur de la jeune femme, la cinéaste dépeint – en y mêlant des discours de l’époque en voix hors champ – la réalité implacable de l’intolérance et de la haine.

Loin de longs métrages décrivant des combats inspirants, tels Milk avec Sean Penn pour ne citer que lui, Blue Jean veut montrer les ravages intimes de lois – et de tout un système de pensée – discriminatoires. Et l’on ne peut s’empêcher, malheureusement, d’effectuer un parallèle désolant avec aujourd’hui, à l’heure où les clivages prennent le pas sur l’acceptation de l’autre.

Note: 3,5 sur 5