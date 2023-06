Brick & Brack : les deux « poètes souverainistes » font un show pour la Saint-Jean

Oubliez le spectacle sur les Plaines, c’est au Club Soda vendredi soir qu’il faudra se rendre pour fêter la Saint-Jean. Animée par le duo Brick & Brack, la soirée mettra en vedette plusieurs invités, dont Coco Belliveau, Claude Crest et le rappeur Sir Pathétik. « Ce sera très musical. On va rendre hommage au Québec », dit François Ruel-Côté, membre du duo.

Révélé à l’émission Le prochain stand-up, le duo Brick & Brack est formé des comédiens François Ruel-Côté et Sébastien Tessier. S’étant d’abord connus à l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, il y a une dizaine d'années, ils se sont plus tard développés des affinités grâce à l’improvisation. C’est là que sont nés Brick & Brack.

On décrit ces deux personnages comme des « poètes souverainistes passionnés – et engagés – qui ne se sont jamais réellement remis de la défaite référendaire de 1995. »

Après un premier passage remarqué à Zoofest en 2018, le duo a renchéri avec plusieurs spectacles thématiques, dont La Nuite de la Poésite et La Soirée Canadienne. En ce 23 juin, voici qu’ils reviennent avec La Saint-Jean.

Courtoisie

« On s’est dit que la Saint-Jean, c’est le Noël des Québécois, mentionne Sébastien Tessier. C’était la meilleure date pour faire un spectacle thématique avec ces deux personnages-là. On avait envie de travailler avec plein de gens, d’avoir un orchestre sur scène, des collaborateurs. »

Entrer dans leur univers

Sur ce spectacle, il y aura Sir Pathétik, Coco Belliveau, Liliane Blanco-Binette, Claude Crest, Fabiola Nyrva Aladin, Pascal Cameron et Mathieu Bouillon. Des musiciens seront aussi dirigés par Jean-Sébastien Houle.

À quoi cette soirée thématique ressemblera-t-elle? « On veut que les gens entrent dans l’univers Brick & Brack, dit François Ruel-Côté. On ne voulait pas que ce soit un gala, qu’il y ait un humoriste qui vient raconter une anecdote d’épicerie qui n’a aucun rapport avec ce qu’on a fait avant. »

N’ayant jamais songé faire l’École nationale de l’humour, François et Sébastien se sont rendus compte qu’ils aimaient tous les deux écrire du théâtre comique. Ils ont eu l’idée de créer des personnages souverainistes « parce que ça n’avait aucun crisse de rapport! » lance François Ruel-Côté, qui n’avait qu’un an lors du référendum de 1995.

Pris à leur propre jeu

Les deux comédiens admettent s’être toutefois fait prendre à leur propre jeu. Car plus ils ont plongé dans l’histoire et la culture du Québec, plus ils ont trouvé des sujets qui les passionnaient. « La révolution tranquille, c’est une période que je commence à connaître vraiment bien », dit sérieusement François Ruel-Côté.

Signés chez KO Scène (Rachid Badouri, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Phil Roy), les membres de Brick & Brack travaillent sur le rodage d’un premier spectacle de tournée qu’ils devraient lancer officiellement l’an prochain. Le duo participera aussi au gala ComediHa! de Marc Dupré, en août.

Occupés chacun de leur côté par d’autres projets de jeu, François Ruel-Côté et Sébastien Tessier préfèrent ne pas voir trop loin en avant pour Brick & Brack. « Tant qu’il y aura des idées autour de ce projet-là et des offres sur la table, on va le travailler, dit Sébastien Tessier. On ne se met pas trop de pression par rapport à ça. C’est un projet pour nous, mais ce n’est pas juste ça qui nous définit. »

La Saint-Jean de Brick & Brack sera présentée au Club Soda, vendredi soir à 21h. Pour les infos : bricketbrack.com.