Britney Spears s’est réconciliée avec sa sœur Jamie Lynn

Britney Spears a révélé qu’elle avait récemment renoué le lien avec sa sœur Jamie Lynn Spears.

La chanteuse de Stronger a partagé dans un post Instagram mardi soir qu’elle avait récemment rendu visite à sa sœur sur le tournage de son film Paramount +, Zoey 102.

«C’était agréable de rendre visite à ma sœur sur le plateau la semaine dernière!!! Vous m’avez tellement manqué les gars!!! Les filles loyales restent à la maison, mais c’est tellement agréable de rendre visite à la famille!!!», a écrit la star de 41 ans à côté d’une vidéo d’elle dansant sur un bateau près de son mari Sam Asghari. «Ce sont les premières vacances d’Hesam et moi en un an, a-t-elle ajouté, utilisant le vrai prénom de Sam Asghari. Je suis tellement bénie...»

En mai, la chanteuse s’était déjà réconciliée avec sa mère Lynne Spears après une brouille de trois ans. «Ma douce maman s’est présentée à ma porte hier après 3 ans... Ça fait tellement longtemps, avait-elle écrit à l’époque. Avec la famille, il y a toujours des choses à régler... mais le temps guérit toutes les blessures !!! Et après avoir pu exprimer ce que je retiens depuis extrêmement longtemps, je me sens tellement bénie d’avoir pu essayer d’arranger les choses !!! Je t’aime tellement !!!»

Britney Spears a eu une relation difficile avec sa famille en raison de la tutelle sous laquelle elle a été placée entre 2008 et novembre 2021. Elle a publiquement critiqué Jamie Lynn Spears à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, début 2022, lorsque celle-ci a publié son autobiographie Things I Should Have Said.