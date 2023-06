Bruins: est-ce la fin pour Patrice Bergeron?

Le futur du capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, et de son coéquipier David Krejci demeure un sujet d’actualité et les propos d’un joueur de l’équipe risquent d’attiser les spéculations.

Comme l’a rapporté mercredi le site The Athletic, les admirateurs des deux hommes risquent d’être déçus, si le hockeyeur ayant requis l’anonymat dit vrai.

«[Ils] n’ont pas encore révélé leurs intentions pour 2023-2024. Un hockeyeur du club, qui a voulu ne pas être identifié par respect pour Bergeron et Krejci, a mentionné qu’il ne s’attend pas à les revoir. Peu importe s’ils décident de continuer ou non, les Bruins devront payer une pénalité d’environ 4,5 millions $ à cause de bonis de performance, a précisé la source en question, ajoutant que les jeunes John Beecher, Marc McLaughlin et Georgii Merkulov auront l’occasion de montrer leur savoir-faire au centre si jamais les deux vétérans se retirent et qu’aucune embauche n’est effectuée.»

Comme il l’a indiqué après l’élimination des siens, Bergeron se donne tout le temps voulu pour réfléchir. Les séries ont été pénibles pour le numéro 37, qui a joué seulement les trois derniers duels – tous des revers – face aux Panthers de la Floride en raison d’une hernie discale. Pour ce qui est de Krejci, revenu en Amérique du Nord après avoir joué un an dans ses terres natales de Tchéquie, il avait dit au site NHL.com examiner son contexte familial avant de déterminer la suite.

Boston a conclu la campagne avec 65 gains et 135 points. Bergeron et Krejci ont respectivement totalisé 58 et 56 points durant cette année historique.