TURCOTTE, Rosaire



Au CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent, le 26 mai 2023, entouré de son épouse et de ses enfants qu'il aimait tant, est décédé, à l'âge de 81 ans, monsieur Rosaire Turcotte. Époux de dame Monique D'Astous, fils de feu monsieur Wilfrid Turcotte et de feu dame Alice Caron. Natif du Bic dans le Bas Saint-Laurent, Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera au9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Guylaine Breton) et Marie-Chantal (Martin Daigle); ses petits-enfants : Laurence et Thomas; ses frères et sœurs : feu Lauréanne (feu André-Albert Marquis), Léo (Lucie Lajoie), Reina (Charles Marquis), Yolande (feu Raymond Isabel), feu Roger (feu Marcelle Gariepy), feu Olivette (Raynald Desjardins), Raymonde (Roland Gédéon), Denise (Claude Dionne), Fernande (Marcel Rioux), Hervé (feu Suzanne Gendreau), Diane (Gilbert Desrosiers) et Ghislain (Line Poulin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille D'Astous : Oscar (feu Louise Sylvestre), feu Marie-Rose (feu Ernest Tardif), Gilbert (feu Angéla Guignard), feu Hilaire (feu Aline Boudreault), Fernand (Céline Rioux), feu Maurice (feu Thérèse Bilodeau), Annette (Adrien Demeules), Normand (Fernande Savoie) et feu Lucien (Andrée Gosselin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil ses nombreux ancien(ne)s collègues de la Banque Nationale du Canada, où il a consacré plus de 37 ans de sa vie, ainsi que ses ancien(ne)s collègues du Centre de services Desjardins, où il a été heureux de partager sa vaste expertise pendant plus de 6 ans. Sans oublier tous ses amis, les pilotes du Club Les Ailes Québécoises de l'Aéroport International Jean-Lesage de Québec (CYQB) où il fut bénévolement très actif dès 1981, ainsi que les passionnés pilotes d'ultra légers de l'Aérodrome de Saint-Lambert-De-Lauzon, QC (CST7) où il fut Président fondateur du Club Ultra-Légers Québec Métro. La famille remercie et vouera une éternelle reconnaissance à tout le personnel du CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent, 2e Côté Quartier, pour les soins extraordinaires prodigués, leur grande bienveillance, le respect et la patience inouïs qu'ils ont su démontrer tout au long de la dernière étape de la vie de Rosaire. Un merci du fond du cœur, à Katia, Valérie, Maxime, Gustavo, Michèle, Majidate, Sabrina, la dame de la zoothérapie (et son petit chien) et tous les autres aimables dévoué(e)s qui se reconnaitront, pour tous les sourires et les petites attentions donnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins (4770, rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0K9, 418-780-8179) info@fondationjhsl-cj.ca www.fondationjhsl-cj.com