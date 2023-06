GALLICHAND, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 juin 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur André Gallichand, fils de feu Alexandre Gallichand et feu Alberta Paquet. Il demeurait à Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil son épouse des 65 dernières années, madame Denise Côté; ses filles : France (Sylvain St-Hilaire) et Maude (Christian Rouleau); ses petits-enfants : Étienne (Alexandra Dubreuil), Jade (Marc-Olivier Seka) et Charlie-Rose (Renaud Forgues); ses arrière-petits-enfants : Arthur, Charlotte, Julia et Joseph; ses frères et sœurs: Marc-Aurèle, Évelyne, Louise, Louis-Marie, Claire, Diane et leur conjoint(e); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté : Dyane, Roméo, Lynda et leur conjoint(e); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 16 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie en direct, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le jeudi 29 juin 18 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".