GOSSELIN, Rita Cazes



À son domicile, le 6 juin 2023, est décédée à l'âge de 96 ans et 2 mois dame Rita Cazes épouse de monsieur Louis-Marie Gosselin. Elle était la fille de feu François Cazes et de feu Hermance Dubé. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 9 h à 10 h 55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé des 73 dernières années de vie commune, Louis-Marie; ses enfants : Gaston (feu Carole Dionne), Claudette (Marc Paquette), Pauline; ses petits-enfants : René (Lison Michaud), Patrick (Anne-Marie Grenier), Marie-Christine (Steve Rheault), Marie-Josée; ses arrière-petits-enfants : Marc-Antoine, Mathis, Alexis, Pierre-Alexandre et Megan. Elle était la soeur de: feu Irène Grondin (feu Ernest Lévesque), feu Fernand Cazes (feu Laurence Noël), feu Claude Cazes (feu Gisèle Sénécal). De la famille Gosselin, elle était la belle-soeur de : feu Roger, feu l'abbé Dominique, feu Sr Collette s.s.c.m., feu Richard (feu Gertrude Fortin), feu Solange (feu Antoine Maurais), feu Louis-Joseph (feu Suzanne Beaulieu), Christiane (feu Placide Godbout, feu Oscar Chevalier), Denise (feu Maurice Marcotte), Anne-Marie (Lucien Hudon). Sont aussi affectés par son départ les autres membres de la famille Grondin, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ses nombreux ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel de la Résidence Hélène-Lavoie de La Pocatière pour leur soutien, leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne www.fondationhndf.ca