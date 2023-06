Ces élus qu’on ne connaît pas...

Un sondage en cache parfois un autre. Prenons le fameux baromètre de la firme Léger sur les personnalités politiques les plus et les moins populaires.

Publié le 17 juin et réalisé pour Le Journal, il montre que les cinq élus les plus appréciés sont le premier ministre, François Legault, son ministre de la Santé, Christian Dubé, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, et Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ.

Des résultats peu étonnants. La donnée la plus fascinante dans ce genre d’exercice, mais dont on parle rarement, est toutefois ailleurs. On la trouve dans la proportion élevée de répondants qui, pour plusieurs des élus même les plus visibles, disent ne pas savoir qui ils sont.

Qui sont-ils ?

Alors que presque tous les répondants savent qui est François Legault et Justin Trudeau – c’est déjà ça de pris –, même Christian Dubé est inconnu de 26 % d’entre eux.

Trente-quatre pour cent ne savent pas qui est Geneviève Guilbault, la vice-première ministre. 38 % ne savent pas non plus qui est Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois.

Pascal Bérubé, un des trois fougueux mousquetaires péquistes, est inconnu de 54 % des électeurs. Quarante-neuf pour cent n’ont aucune idée qui est Sonia LeBel, l’influente présidente du Conseil du trésor, tandis que 62 % ne savent pas qui est Eric Girard, son puissant collègue aux Finances.

Même Éric Caire

Même Éric Caire, le Gaston Lagaffe de la Cybersécurité, dont les bévues ont pourtant fait de nombreuses manchettes, est inconnu de 51 % des répondants. Dans son cas, c’est une bénédiction.

À première vue, on serait tenté d’y voir une jolie dose d’humilité pour ces élus. Or, le même phénomène revient de baromètre en baromètre. Force est donc de constater surtout qu’il nous manque encore, ici comme ailleurs, d’une littératie politique de base. Sur ce plan comme sur bien d’autres.

Pour Bernard Drainville, le ministre de l’Éducation, inconnu pour sa part de 31 % des répondants, n’est-ce pas là un devoir pressant d’y voir ?