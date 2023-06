Comment planifier sa retraite malgré un écart d'âge dans le couple?

Bien des couples comptent un écart d’âge de plusieurs années entre eux, ce qui a un impact important sur les décisions à prendre pour la retraite. Comment tirer son épingle du jeu et éviter les erreurs coûteuses à long terme ?

Bien que deux ou trois années de différence dans le couple ne changent pas grand-chose sur la planification de la retraite, lorsqu’il est question de cinq ans ou plus, dès lors, plusieurs questions et dilemmes s’invitent dans le débat.

« Nous rencontrons souvent des couples dans cette situation. Au-delà des enjeux financiers, il y a aussi un aspect psychologique. C’est pourquoi il est important d’en discuter ouvertement pour éviter des difficultés futures. Si l’un est déjà à la retraite et l’autre continue à travailler, cela peut créer des frictions, car les disparités entre les rythmes de vie seront très importantes », prévient Émile Khayat, planificateur financier, directeur régional principal, Gestion de patrimoine TD.

Il ajoute que dans certains cas, cela peut même se terminer par une séparation, d’où l’importance d’y penser et d’en parler avant.

Ensemble ou séparément ?

Le planificateur financier explique que beaucoup de couples se demandent s’ils devraient prendre leur retraite ensemble même si l’écart d’âge est important, pour pouvoir demeurer au diapason, ou si au contraire il n’est pas nécessaire de se synchroniser.

« Il n’y a pas de bonne réponse, le choix est propre à chacun. Mais ce que nous voyons souvent chez nos clients, c’est que même si l’un des conjoints a pris sa retraite et que l’autre est encore en emploi, ce dernier essaye de réduire les heures travaillées de façon à pouvoir faire des activités communes et passer plus de temps ensemble », dit-il.

Si l’on décide de ne pas synchroniser le départ de la retraite, Émile Khayat recommande de bien planifier la période de transition, c’est-à-dire celle durant laquelle l’un travaille et l’autre pas, car elle peut avoir un impact important sur le plan fiscal et financier.

En effet, le régime fiscal canadien et québécois est progressif, c’est-à-dire que deux petits revenus valent mieux qu’un gros.

Les REER à moins de 71 ans

Pour équilibrer les revenus, on pourrait donc cotiser au REER du conjoint qui se trouve déjà à la retraite s’il a moins de 71 ans.

Sachez qu’il est également possible de cotiser au REER de son conjoint plus jeune même si l’on a soi-même dépassé les 71 ans (l’âge au-delà duquel on ne peut plus contribuer à son REER), et donc de bénéficier de déductions fiscales. Vous pourrez continuer à cotiser à son REER jusqu’à la fin de l’année de ses 71 ans.

Fractionner le revenu

« Le fractionnement de revenu de pension avec son conjoint est aussi une option intéressante », ajoute le planificateur financier.

De cette façon, on s’assure de réduire la facture fiscale en diminuant les disparités de revenus. Attention, le maximum de fractionnement de la rente de RRQ est de 50 %.

Réduire les retraits des FERR

Si l’un des deux conjoints est âgé de 71 ans, il devra obligatoirement transférer ses REER en FERR et en retirer un pourcentage minimum annuellement. Il a toutefois la possibilité de se baser sur l’âge du conjoint plus jeune de façon à pouvoir réduire le pourcentage du retrait.

« Ainsi, on retirera moins de son FERR pendant que l’autre conjoint travaille encore, ce qui permet de diminuer les revenus à la retraite et donc le taux d’imposition », indique Émile Khayat.

Cette stratégie permet de générer de belles économies d’impôt et peut d’ailleurs être mise en œuvre avant 71 ans, à partir du moment où l’on a converti ses REER en FERR.

Report du RRQ

Si les revenus d’emploi du conjoint qui travaille et le niveau d’épargne du couple le permettent, on peut aussi penser à reporter la demande de RRQ de celui qui a pris sa retraite.

« En retardant le moment où l’on va commencer à toucher le RRQ, on bonifie du même coup le montant de la rente qui sera versée, et ce jusqu’à la fin de ses jours », précise Émile Khayat. Rappelons qu’en repoussant le RRQ de 65 à 70 ans, on génère une augmentation pouvant aller jusqu’à un maximum de 42 %. Une option intéressante à considérer.

Conseils

Si le départ à la retraite n’est pas synchronisé, c’est la période transitoire qui sera la plus délicate. Même si elle n’est que temporaire, elle nécessite une discussion franche et ouverte ainsi qu’une planification financière et fiscale rigoureuse.

En établissant sa stratégie à l’avance, il sera possible d’utiliser divers outils, le REER de conjoint par exemple, pour équilibrer les revenus et réduire la facture fiscale.

N’oubliez pas la planification testamentaire afin de prévoir la transmission des actifs en tenant compte de l’impact fiscal. Ne négligez pas non plus le mandat de protection : si le conjoint le plus jeune décédait en premier, le conjoint survivant aura peut-être besoin de quelqu’un pour l’aider à prendre soin de lui et gérer ses actifs. Dans ces conditions, désigner un mandataire d’une génération plus jeune est préférable.