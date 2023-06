LATULIPPE, Guy



Au Centre d'hébergement Limoilou, le 23 mai 2023, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Guy Latulippe, fils de feu dame Marie-Claire Savard et de feu monsieur Robert Latulippe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Marie-Jeanne (Denis Bonsaint), Jean-Pierre, Laurette (René Nolin), Diane (Pierre Couture), Raymond, Rosaire (Patricia Hamel) et Marie-Claire (Jean-Benoit Cantin) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Institut en santé mentale et celui du Centre d'hébergement Limoilou pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com