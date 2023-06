LEFRANÇOIS, Denis



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 juin 2023, à l'âge de 78 ans et 11 mois, est décédé M. Denis Lefrançois, fils de feu Alexandre Lefrançois et de feu Régina Dorion, il était l'époux de dame Marthe Huot. Il demeurait à L'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 13h50.et de là au cimetière de L'Ange-Gardien. Il laisse dans le deuil outre son épouse ; ses enfants : Lyne (André Blouin), Josée (Serge Rodrigue), Jonathan (Julie Desruisseaux) ; ses petits-enfants : Roxane, Marie-Pier (Marc Antoine Ouellet) et Jean-Philip Rodrigue, Marika et Mathis Blouin, Louis-Félix Lefrançois. Ses frères et ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs : Jean-Paul (Monique Pronovost), Lise (feu Jean-Pierre Côté), Noël (Huguette Bussières), feu Claude (Andrée Renaud), Richard (Lucie Poliquin), Micheline (Jean-Marc Demers), ses beaux-frères de la famille Huot : Gilles Huot (feu Jacqueline Bossé), feu Monique Huot (Joseph Fillion), feu Sr Jocelyne Huot s.f.a, ainsi que ses filleuls Mireille Fillion et Simon Lefrançois, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux ami(e)s et plusieurs chasseurs. Grand merci à toute l'équipe médicale des soins intensifs de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur attention.