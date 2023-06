Prix des maisons au Québec et en Ontario: des économistes corrigent Legault sur l'immobilier

L’affirmation du premier ministre François Legault, selon laquelle l’augmentation du prix des maisons est un mal nécessaire et que le Québec ne devrait pas «rester pauvre» simplement pour que la valeur des propriétés demeure plus basse qu’en Ontario et en Colombie-Britannique a fait bondir plusieurs économistes.

«Il n’est tout simplement pas vrai que, parce que le revenu moyen augmente, les prix de l’immobilier doivent suivre», rectifie Valeri Sokolovski, professeur de Finance à HEC Montréal.

Le marché de l’immobilier, comme tout autre marché, dépend de l’offre et de la demande, ajoute-t-il. Et le gouvernement devrait justement contribuer à augmenter l’offre de logements. «Dans de nombreuses régions, la bureaucratie pour la construction de nouveaux développements est encore très lourde. Il y a également une pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la construction, et le gouvernement peut facilement y remédier. Le gouvernement peut également accorder des subventions aux investisseurs qui construisent des logements pour les membres les plus pauvres de la société. Mais se laver les mains et dire que les logements chers sont l’effet secondaire de la croissance économique n’est pas la solution».

Même son de cloche du côté de l’Institut économique de Montréal (IEDM). «Le prix de l’immobilier en Ontario est en train de devenir un frein à son développement économique et une injustice envers les plus jeunes. Je ne sais même pas si je préférerais importer cette tendance d’inflation immobilière ontarienne ou encore les Maple Leafs», a réagi avec un brin d’humour le PDG de l’IEDM, sur son compte Twitter.

«Si le prix des maisons augmente vite, c’est parce qu’on ne construit pas assez pour répondre à la demande», ajoute en entrevue Gabriel Giguère, économiste à l’IEDM.

« L’augmentation récente des prix du logement a été plus rapide que les salaires au Québec. Nous ne voudrions pas qu’elle devienne un enjeu d’équité intergénérationnelle comme elle l’est déjà en Ontario et en Colombie-Britannique», explique-t-il. «Soyons clairs, l’inflation des prix du logement n’est pas synonyme de prospérité, mais bien un symptôme d’un manque d’offres dans le marché.»