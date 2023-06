Des résultats à l’image de la session parlementaire

Après huit ans au pouvoir, le gouvernement de Justin Trudeau laisse entrevoir des signes d'essoufflement. Toutefois, les élections partielles qui ont eu lieu au Manitoba, en Ontario et au Québec n’ont pas démontré que les conservateurs étaient en position de gagner une élection générale.

À l’image de la session parlementaire, les résultats de lundi dernier révèlent deux constats : les sondages positifs à l’endroit des conservateurs au national ne se traduisent pas en résultats électoraux et la question de l’ingérence étrangère ne semble pas avoir d’incidence sur le vote libéral, pour le moment.

Erreurs

Tout au long de la session, nous avons eu droit à une série d'erreurs de la part du gouvernement. Outre la saga de l’ingérence chinoise qui finira probablement en enquête publique, souvenons-nous de la nomination d'Amira Elgawaby en tant que représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, le cafouillage dans le dossier des armes à feu, ou encore, de la réaction du ministre de la Sécurité publique concernant le transfert du meurtrier notoire Paul Bernardo.

Ces erreurs sont venues jeter de l’ombre sur un bilan de session somme toute positif : la fermeture du chemin Roxham, l’augmentation des transferts en santé, la gestion de la guerre en Ukraine, une nouvelle usine de Volkswagen en Ontario et de GM au Québec, le Canada ira sur la lune avec la NASA, un projet de loi pour tenir tête aux géants du web et une nouvelle politique pour changer la culture dans le secteur du sport.

Les partis d’oppositions ne sont pas prêts

Pendant ce temps, les partis d'opposition semblent toutefois incapables de capitaliser sur les bévues du gouvernement Trudeau. Les résultats des dernières élections partielles indiquent que ni le NPD ni le parti conservateur ne sont prêts à partir en élection générale.

Malgré les sondages positifs au national, Pierre Poilièvre n'a pas encore produit de résultats tangibles. Lors de l'élection partielle du 19 juin, les appuis envers la troupe de Poilièvre ont diminué. Des circonscriptions clés comme Oxford, un château fort conservateur, et Winnipeg-Centre-Sud, une circonscription que Stephen Harper avait remportée en 2011, représentent des résultats qui ne laissent pas entrevoir une victoire conservatrice lors du prochain scrutin.

De son côté, le NPD a du mal à récolter le mérite de ses propositions, comme l’assurance dentaire, qui ont fait leur chemin notamment grâce à l'accord avec les libéraux. On a d’ailleurs vu une partie du vote néo-démocrate traverser chez les libéraux. Un phénomène qui s’explique probablement plus par la peur que peut générer le nouveau chef conservateur chez l’électorat plus à gauche du spectre politique que par les performances du parti libéral.

Avec l’arrivée de la saison des BBQ pour les membres du Parlement, souhaitons à Justin Trudeau que l’été puisse avoir l’effet escompté, notamment en évacuant le dossier de l’ingérence chinoise et d’une possible enquête publique, avant le retour à Ottawa en septembre.

Photo fournie par le TACT

Jeremy Ghio, Directeur chez TACT & ancien conseiller de la ministre du Revenu du Canada et de la ministre du Développement économique du Canada

Photo fournie par le TACT

Catherine Loiacono, Directrice chez TACT & ancienne conseillère du ministre des Finances du Canada et de la ministre des Sciences et des Sports du Canada