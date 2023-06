Doublage: Xavier Dolan et Stéphane Rousseau prêtent leurs voix à des jumeaux goélands dans «Toupie et Binou, le film»

Xavier Dolan et Stéphane Rousseau ont eu beaucoup de plaisir à prêter leurs voix à des jumeaux goélands dans le film d’animation familial Toupie et Binou, attendu sur nos écrans plus tard cet été.

Ces frères jumeaux pas si identiques font partie des nouveaux personnages qui ont été créés pour cette production 100% québécoise, inspirée de la populaire série d’animation Toupie et Binou qui était elle-même basée sur les livres à succès de l’autrice québécoise Dominique Jolin.

Dans le long métrage réalisé par Raymond Lebrun et Dominique Jolin, la souris volubile Toupie (la voix de Marc Labrèche) et son meilleur ami, le chat silencieux Binou, partent à la recherche de M. Mou, le toutou adoré de Binou. Ils croiseront notamment sur leur chemin Jean-Jacques et Jacques-Henri, deux frères goélands qui tentent de retrouver leur papa.

«Ce sont deux jumeaux, mais ils sont diamétralement opposés sur le plan physique, lance en riant Xavier Dolan, rencontré jeudi après-midi dans le cadre d'une journée d'entrevues avec les médias.

«Mon personnage (Jacques-Henri) prend bien soin de son jumeau en le rassurant et le calmant. Parce que Jean-Jacques a toutes les phobies possibles et imaginables!»

Capture d'écran YouTube

Xavier Dolan et Stéphane Rousseau n’ont pas eu l’occasion de travailler ensemble puisque leurs voix ont été enregistrées en studio séparément.

«J’ai été chanceux parce que quand j’ai enregistré ma voix, toutes les autres voix, dont celle de Xavier, étaient déjà en place, explique Stéphane Rousseau. J’avais donc déjà le ton et l'ambiance du film, et je savais où exactement je m’en allais.»

«Une grande fierté»

Faisant du doublage depuis l’âge de huit ans, Xavier Dolan a souvent prêté sa voix à des films d’animation américains, dont Lightyear, dans lequel il faisait parler le célèbre astronaute Buzz Lightyear. Il se réjouit aujourd’hui de pouvoir contribuer à une production d’animation québécoise.

«C’est une grande fierté de faire partie d’un dessin animé québécois, souligne le réalisateur de Mommy et J'ai tué ma mère.

«Toupie et Binou est une production qui est tellement riche et tellement texturée. Les dessins sont magnifiques. C’est beau, et c’est drôle. On y retrouve un humour qui est accessible sans nécessairement être facile. C'est beau à regarder.»

Plusieurs autres vedettes font partie de la distribution de Toupie et Binou, le film, dont Anne Dorval et Geneviève Schmidt qui prêtent respectivement leurs voix à un génie accro à son téléphone cellulaire et à une princesse à la recherche de son partenaire de danse.

Stéphane Rousseau reprendra le tournage de la quotidienne Stat à la fin juillet. Quant à Xavier Dolan, il s’est récemment glissé dans la peau d’un nouveau personnage dans la troisième saison de la série C’est comme ça que je t’aime.

«Ce tournage a été pour moi une expérience merveilleuse, agréable et drôle, relate Dolan. François [Létourneau] et Patrice [Robitaille] réalisent la 3e saison et ils s’amusent beaucoup tout en étant extrêmement bien préparés et précis. C’est très agréable de jouer avec eux. J’ai eu beaucoup de plaisir.»

Toupie et Binou, le film prend l’affiche le 11 août. Le long métrage a récemment été présenté en première mondiale au prestigieux Festival international du film d’animation d’Annecy, en France.