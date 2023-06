GOSSELIN LEMIEUX, Adrienne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 juin 2023, à l'aube de ses 87 ans, est décédée Adrienne Gosselin, épouse de Jacques Lemieux, fille de feu Monsieur Lauréat Gosselin et de feu Madame Émilianna Lessard et feu Lucienne Demers Cantin. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostôme. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : feu Mario, Réjean, Benoît (Carolle Maheux), Clémence (Denis Pelletier) et Agathe (Dany Paradis); ses petits-enfants : Carl, Sabrina (Charles-Alexandre Lavallée), Emrika (Dominic Boutin), Eloi (Stéphanie Bolduc), Geneviève (Eric Vachon), Loïc et Jade; ses arrière-petits-enfants Clara, Alexandrine, Raphaël, Rosalie, Philippe, Edgar, Léandre et Gilbert; ses frères et sœurs : feu Valère (feu Thérèse Beaulieu), feu Jeanne D'Arc, feu Léopold (Louise Drapeau), feu Yvette (feu Adrien Dumont), feu Murielle (feu Maurice Gagnon), Florian (Irène Cadoret), feu Yvonne (feu Louis-Philippe Samson), Jeannine (feu Bruno Savard) Ami Marcel Sévigny, feu Gilles (Monique Demers) et Andréa (Lise Langlois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemieux : feu Louis-Philippe (feu Candide Turcotte), feu Rita (feu Alfred Royer), Thérèse (feu Donatien Blouin), Paul-Émile (feu Berthe-Alice Royer) Amie Samuella Gagné, feu Camille (Marguerite Paradis), Jean-Marie (Feu Thérèse Samson), Pierre (Denise Samson), Anita (feu Marcel Larochelle), André (Henriette Lapierre), Ferdinand (Anne Rousseau), Élisabeth (feu Roland Caouette), Hélène (Feu Roland Dion); ainsi que plusieurs autres parents et amis des familles Gosselin, Lemieux et Cantin, particulièrement : feu Lucienne Demers Cantin, feu Lucille, feu Gilles, feu Gisèle (feu Roger) et Rock (feu Marie Blanche Fecteau). Sincères remerciements au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur soutien et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera aule jeudi 29 juin de 17 h à 21 h ainsi que le vendredi 30 juin de 9 h à 10 h 30, pour recevoir les condoléances.