Viendrez-vous à cette «Saint-Jean à l’ukrainienne»?

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Deux jeunes réfugiées ukrainiennes et une complice québécoise organisent une mouture québéco-ukrainienne de notre fête nationale afin d’y initier leurs compatriotes en exil chez nous.

Originaire d’Odessa, Yuliia Duchko a immigré au Québec avec son matou Markus il y a seulement treize mois à cause de la guerre, et déjà, elle organise une veillée de la Saint-Jean.

«Ce n’est pas seulement pour ma communauté que j’organise cette Saint-Jean à l’ukrainienne, c’est aussi pour m’éduquer moi-même parce que je suis curieuse de la musique d’ici», dit en riant la femme de 28 ans qui ne connaît pas grand-chose au répertoire associé à la fête nationale.

«Nous sommes perdus et dépaysés ici, moi la première, alors je voulais organiser quelque chose pour nous plonger un peu dans la culture d’accueil, un concept à deux DJ ukrainiens et deux DJ québécois qui se relaient.»

Mme Duchko suit en ce moment des cours de français dans un organisme de Notre-Dame-de-Grâce, mais elle demeure plus à l’aise en anglais, et je lui parle dans cette langue.

Lys et trident

«L’an dernier après mon arrivée dans une famille de Chambly qui m’a beaucoup parlé de culture québécoise, j’ai assisté à la fête nationale à Saint-Jean-sur-Richelieu et j’en garde de bons souvenirs... c’était spectaculaire, tous ces drapeaux bleus!» me raconte Olena Viligura, 29 ans, qui co-organise la fête avec Mme Duchko.

Au sein d’une association appelée Ukie Hall Montréal («Ukies» étant une expression brève pour désigner les Ukrainiens), Yullia a déjà organisé différentes soirées qui ont réuni près de 200 jeunes ukrainiens ce printemps.

«Presque tous les gens à nos événements sont des Ukrainiens de 18 à 35 ans.»

Les participants auront droit à un photomaton aux couleurs du Québec et de l’Ukraine.

Les organisatrices ont même conçu un emblème mixte qui conjugue la fleur de lys québécoise et le trident d’or ukrainien.

Ukie Hall Montréal

Le menu musical final n’est pas encore établi et dépendra des DJ.

«J’ai suggéré des chansons de Jean Leloup, des Colocs, de la Bottine souriante et de Plume Latraverse à échantillonner pour les intégrer à des airs technos», m’explique Marie-Ève Ouimette, qui conseille les deux organisatrices ukrainiennes.

«J’ai immédiatement embarqué dans le projet quand j’en ai entendu parlé parce que j’aime l’Ukraine que j’ai visitée en 2019.»

L’étudiante en sciences des religions de 33 ans se sentait en dette envers les Ukrainiens: «J’ai été incroyablement bien reçue en Ukraine, où les gens se voient eux-mêmes comme accueillants et tolérants, un peu à la manière des Québécois, alors je fais mon possible pour faciliter l’intégration des exilés de la guerre chez nous.»

Québécois et Russes bienvenus

Même si l’assistance sera principalement composée d’Ukrainiens exilés de moins de 35 ans, tout le monde est le bienvenu.

«On est ici pour fêter l’Ukraine et le Québec, alors on est ouvert à quiconque veut célébrer les deux.»

«Tes lecteurs peuvent venir s’ils le veulent. Même chose pour les ressortissants russes qui voudraient se joindre à nous pour célébrer l’Ukraine et le Québec.»

Vais-je moi-même participer à cette fête ukraino-québécoise? J'hésite à la perspective de me retrouver parmi deux cents vingtenaires plus grands que moi et bavardant dans leur langue, mais ça me ferait une Saint-Jean très originale!

Question de faire ma part, j'ai prêté aux organisatrices mon grand fleurdelisé format Assemblée nationale. Il sera plus utile dans le cadre de cette Saint-Jean à l’ukrainienne que sur mon balcon.

L’événement se tiendra dans le local d’un ancien Frites Alors sous le bar Piranha au 680, rue Saint-Catherine Ouest, de 20 h vendredi jusqu’à 3 h.

Le billet à l’entrée coûtera 25$.