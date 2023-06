[EN IMAGES] Un bébé de 10 jours sauve sa famille des flammes à Saint-Constant

Une famille de Saint-Constant a été sauvée in extremis d’un incendie d’une violence inouïe, lorsque la mère a dû se réveiller pour allaiter son nouveau-né tôt ce matin.

«Quand ma conjointe s’est levée pour allaiter le bébé, elle a vu les flammes dans le garage. Je l’ai entendue crier et on a aussitôt évacué la maison», lance le père de famille.

Samuel Trudeau, sa conjointe, Tesh-Lyn Desnoyers, et leurs trois enfants, âgés de 10 jours à 3 ans, ont échappé de justesse à l’incendie qui a complètement ravagé le nid familial.

Erik Peters / Agence QMI

Puisque le brasier a pris naissance dans le garage, la famille a pu sortir de la maison avant de se retrouver prisonnière des flammes. Malheureusement, ce n’est pas le cas de leurs deux animaux de compagnie, un chaton de huit mois et un petit chien de six ans.

«J’ai à peine eu le temps d’attraper mon portefeuille et mes clés. À part ça, on a tout perdu», indique Samuel Trudeau, dévasté.

Un brasier spectaculaire

Malgré tout, la famille Trudeau est reconnaissante quant aux efforts déployés pour éteindre l’incendie, d’une intensité spectaculaire. Au plus fort de l’incendie, près de 45 pompiers ont été appelés à intervenir.

Erik Peters / Agence QMI

«On a reçu plusieurs appels au 911 à partir de 4h45 environ. Quand on est arrivés sur place, les flammes dépassaient de plusieurs pieds la toiture», rapporte le service d’incendie de Saint-Constant.

Le brasier a finalement été maîtrisé vers 8h30. Une équipe d’enquêteurs a été appelée pour déterminer la cause de l’incendie. Pour l’instant, rien ne laisse supposer un incendie d’origine suspecte, précisent toutefois les pompiers.

Tout est à refaire

La famille venait de terminer les rénovations de sa maison, achetée six ans plus tôt. Désormais, c’est un cauchemar qui recommence. La prochaine année sera destinée à rebâtir complètement la résidence familiale, avec l’aide de leurs proches et de leurs voisins.

D’ailleurs, une dizaine d’entre eux étaient venus constater les dommages, jeudi après-midi. Après le passage des pompiers, il ne restait toutefois pas grand-chose de la demeure.

Photo Audrey Robitaille

«C’est une année entière qu’on va devoir consacrer à la reconstruction de notre maison. Pour l’instant, je préfère ne pas penser à ce que ça va coûter. Heureusement, les assurances vont nous aider», souligne Samuel Trudeau.

Photo Audrey Robitaille

La famille de trois enfants sera hébergée chez des proches pour les prochains jours, mais le futur reste incertain. Avec la crise du logement et le 1er juillet qui arrive à grands pas, le nombre d’appartements disponibles est assez limité.

Photo Audrey Robitaille

«Je ne sais pas comment on va faire. On ne peut pas déménager dans un 3 1⁄2 non plus. J’ai trois enfants en bas de trois ans», souffle le père.