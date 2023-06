Grignoter sain, c’est possible

Le grignotage n’est pas une habitude saine, estiment médecins et diététiciens.

• À lire aussi: Ne mangez jamais dans votre lit! Cet homme l'a grandement regretté

Toutefois, pour ceux qui n’arrivent pas à réprimer leurs envies ou leur faim entre les repas, il est préférable de prendre un snack de bonne qualité, sain et nourrissant, que de grignoter des produits salés ou sucrés.

« Le meilleur conseil est d'écouter son corps et de répondre aux signaux de faim. Si vous avez un petit creux en milieu de matinée ou d'après-midi, préparez des en-cas sains pour ces moments-là afin de tenir le coup », explique Eleanor McClelland, responsable de l'alimentation chez Graze. Elle propose des moyens simples pour aider à devenir un snackeur en bonne forme.

◆ Adieu les chips et les bonbons !

Vous devez remplacer les en-cas transformés et remplis de sel et de sucre par des produits plus nutritifs, comme les fruits, les fruits secs et le chocolat noir.

◆ Oui aux fibres

Privilégiez les noix, amandes, ou céréales complètes quand vous avez faim entre les repas.

« Le grignotage peut être un excellent moyen de satisfaire vos besoins en nutriments pour la journée, explique Eleanor McClelland. Par exemple, si vous souhaitez augmenter votre consommation de fibres, choisissez des en-cas à base de céréales complètes, de noix, de graines, de fruits, de légumes et de haricots/légumineuses, qui vous aideront à atteindre les quantités de fibres recommandées quotidiennement. »

◆ Planifiez vos collations

Essayez de planifier vos pauses casse-croûte tout au long de la journée. « Planifiez vos collations à l'avance, car il est facile de faire des choix moins sains lorsque l'on a déjà très faim et que l'on est pressé par le temps », recommande Eleanor McClelland.