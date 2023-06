La capitale se retrouve en fin de classement

Diane Tremblay dans son article du Journal de Québec du 20 juin 2023 , présente un portrait de la réalité économique de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec incluant Lévis. Elle souligne notamment l’écart et le classement de la région en rapport à l’indicateur sur le produit intérieur brut (PIB) par habitant positionnement Québec comme bon dernier des grandes villes canadiennes.

Même si l'économie à Québec semble se maintenir grâce à sa fonction publique et parapublique, au secteur financier incluant les assurances et à l’immobilier qui représentent plus de 50% du PIB de la région, elle pourrait faire beaucoup mieux.

Malgré tous les efforts financiers des trois niveaux de gouvernements (municipal, provincial et fédéral), plusieurs enjeux représentent des défis qui mériteraient d’être optimiser à court terme pour être plus performant.

Attractivité

Lorsque l’on parle d’attractivité de la main d’œuvre et d’investissements, malgré les facteurs de qualité de vie, de sécurité, d’environnement et de culture, il y a certainement des facteurs économiques qui doivent être considérés.

La RMR de Québec-Lévis doit être plus attractive en étant plus performante sur certains indicateurs économiques, tel que la productivité, l’innovation, les salaires et à la diversité industrielle, notamment en améliorant ses classements au niveau des villes concurrentes au Canada et même en Amérique du Nord. Il s’agit là assurément d’indicateurs prioritaires pour la future Zone économique métropolitaine Québec-Lévis.

Ainsi les talents et les entreprises considèrent en plus de la qualité de vie, souvent et surtout les indicateurs économiques avant de choisir une région pour s’établir.

Cohérence

En effet, la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec-Lévis se classe bon dernier parmi les autres grandes villes canadiennes au niveau de la productivité et de la richesse par habitant (Sources : Conference Board du Canada). De plus, la RMR de Québec-Lévis se classe au 37e rang sur 40 des grandes villes nord-américaines en sur l’indice de diversité industrielle.

Pour y arriver, une plus grande cohérence de tous les acteurs politiques et socio-économiques de la RMR devraient être LA grande priorité de tous les intervenants en fonction d’indicateurs économiques prioritaires. Cesser de travailler dans son coin et éviter les chevauchements notamment en ce qui concerne les financements publics avec de nouveaux programmes et modèles d’affaires.

Dans un contexte, il devient primordial de revoir la vision et les modèles de développement économique afin de s’adapter aux nouvelles réalités socio-économiques, notamment en mettant les indicateurs de productivité, l’innovation, les salaires et à la diversité industrielle dans les actions et financements au niveau de la RMR Québec.

«La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent !» -Albert Einstein

Photo fournie par Alain Aubut

Alain Aubut, Ex-PDG de la Chambre de commerce de Québec