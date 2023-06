La liberté religieuse en 2023 menacée dans «un pays sur trois», selon un rapport

La liberté de culte est « menacée dans près d'un pays sur trois » dans le monde, affirme l'organisation catholique Aide à l'Église en détresse (AED) dans un rapport publié jeudi qui note, depuis deux ans, une « forte dégradation » à l'intérieur de la plupart de ces pays.

« Nous comptons 61 pays dans lesquels les citoyens ont été confrontés à de graves violations de la liberté religieuse », écrit l'AED, qui en recensait 62 dans son rapport précédent.

Depuis le dernier rapport, la situation interne se dégrade dans 47 pays et s'améliore dans 9 seulement, selon l'AED.

Fondation internationale de droit pontifical, l'AED examine tous les deux ans la situation de toutes les confessions religieuses de 196 pays. Pour la 16e édition de son rapport qui couvre la période de mai 2021 à décembre 2022, elle a travaillé avec une trentaine d'universitaires, missionnaires, militants des droits de l'homme et journalistes.

Ces deux dernières années, elle a comptabilisé des « persécutions » (assassinats, déportations, exils, conversions et mariages forcés, expropriations) dans 28 pays (51,6% de la population mondiale), contre 26 en 2021. « Sur ces 28 pays, 13 se trouvent en Afrique, où dans de nombreuses régions la situation s'est fortement détériorée ». La Chine et l'Inde sont aussi « parmi les pires contrevenants à la liberté religieuse ».

En outre, des « discriminations » (refus ou limitations d'accès à l'emploi, aux aides d'urgence, à la justice, à l'immobilier) ont été commises dans 33 autres pays (36 en 2021), selon AED. « La situation s'est détériorée dans 13 de ces pays ».

La liberté religieuse est attaquée soit par des « gouvernements autoritaires », soit par « l'extrémisme islamiste », soit par « le nationalisme ethnoreligieux », énumère cette organisation.

Selon elle, « une combinaison d'attaques terroristes, de destruction du patrimoine et des symboles religieux (Turquie, Syrie), de manipulation du système électoral (Nigeria, Irak), de surveillance de masse (Chine), de prolifération de lois anti-conversion et de restrictions financières (Asie du Sud-Est et Proche-Orient) a accru l'oppression de toutes les communautés confessionnelles ».

L'ONG note une « persécution accrue des musulmans, y compris par d'autres musulmans », notamment « entre sunnites et chiites », relevant notamment la situation de la communauté hazara en Afghanistan.

Elle relève aussi que « les agressions signalées contre la communauté juive en Occident ont augmenté après les confinements liés au Covid-19. Les crimes de haine antisémites signalés dans les pays de l'OSCE sont passés de 582 en 2019 à 1 367 en 2021 ». Ces chiffres proviennent du Bureau des institutions démocratiques et des Droits de l'Homme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, précise-t-elle à l'AFP.