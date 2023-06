La Russie sur la «liste de la honte» de l'ONU

Les forces armées russes et groupes armés « affiliés », qui ont tué des dizaines d'enfants en Ukraine, figurent désormais sur la « liste de la honte » de l'ONU sur les droits des enfants lors de conflits, selon une copie d'un rapport à paraître vu jeudi par l'AFP.

Le rapport annuel du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres répertorie les violations des droits des enfants dans une vingtaine de zones de conflits dans le monde et liste en annexe les responsables de ces violations, qui incluent enfants tués et mutilés, recrutements, enlèvements ou violences sexuelles.

Les forces armées russes et « groupes armés affiliés », qui ne sont pas identifiés dans le texte, ont été ajoutés à cette liste surnommée « liste de la honte » pour 2022, spécifiquement en raison du nombre d'enfants tués et blessés et des attaques menées contre des hôpitaux et des écoles en Ukraine.

« Je suis particulièrement choqué par le nombre élevé d'attaques contre des écoles, hôpitaux et personnel protégé, et par le grand nombre de morts et de mutilations d'enfants attribuées aux forces russes et groupes armés affiliés », souligne Antonio Guterres dans le document portant sur l'année 2022, qui doit être publié mardi.

Le rapport, qui a été distribué aux membres du Conseil de sécurité jeudi, note toutefois que les autorités russes se sont engagées dans des discussions avec l'ONU sur ces questions et les appelle à « finaliser de façon urgente leurs engagements à protéger les enfants, y compris en évitant d'utiliser militairement les écoles et les hôpitaux ».

« Je suis consterné par le nombre élevé de graves violations commises contre les enfants en Ukraine après l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie », note plus largement Antonio Guterres.

L'ONU a ainsi confirmé le nombre de 477 enfants tués en Ukraine en 2022, dont 136 morts attribuées aux forces russes et groupes affiliés et 80 aux forces armées ukrainiennes, ainsi que 909 cas d'enfants mutilés, dont 518 attribués aux forces russes et groupes affiliés et 175 aux forces ukrainiennes.

L'ONU a également répertorié 461 attaques contre des écoles et 290 contre des hôpitaux, soit un total de 751 dont deux-tiers attribuées aux forces russes et groupes affiliés.

Israël pas sur la liste

Si les forces armées ukrainiennes ne sont pas inscrites sur la « liste de la honte », le rapport adresse toutefois un avertissement à Kiev « en raison du nombre d'enfants tués et mutilés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux ».

« Je serai particulièrement attentif à cette situation dans mon prochain rapport », prévient le secrétaire général.

« En ajoutant la Russie à sa liste de la honte, le secrétaire général la tient pour responsable des terribles violations des droits des enfants », s'est félicitée Jo Becker, de Human Rights Watch, critiquant en revanche l'absence d'Israël.

« La réticence (du secrétaire général de l'ONU, ndlr), année après année, à tenir Israël pour responsable de ses graves violations des droits des enfants a eu un effet contre-productif, encourageant les forces israéliennes à utiliser une force létale contre les enfants palestiniens », a-t-elle dénoncé.

Des organisations de défense des droits humains réclament régulièrement qu'Israël soit ajouté à la « liste de la honte ». L'ONU avait averti le pays l'an dernier qu'il y serait placé si aucune amélioration n'était constatée.

Mais « je note une baisse significative du nombre d'enfants tués par les forces israéliennes, y compris dans des frappes aériennes », entre 2021 et 2022, indique Antonio Guterres, toujours malgré tout « très préoccupé par le nombre d'enfants tués et mutilés par les forces israéliennes ».

Selon le document, 42 enfants ont été tués en 2022 par les forces israéliennes, contre 78 en 2021.

De manière générale, Antonio Guterres « reste très préoccupé par l'ampleur et la gravité des violations des droits des enfants » dans les pays passés en revue, notamment République démocratique du Congo (RDC), Somalie ou Syrie.

En RDC, les rebelles du M23 (Mouvement du 23 mars) rejoignent sur la « liste de la honte » d'autres groupes armés comme les ADF et la milice communautaire Codéco.

Le rapport ajoute d'autre part Haïti, ravagée par la violence des gangs, et le Niger, où sévissent des « groupes armés », parmi les pays suscitant une préoccupation croissante et qui seront ainsi inclus dans le prochain rapport.