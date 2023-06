Le CH n’a pas besoin d’une gardienne d’enfants!

On n’arrête pas d’entendre dire que ce vétéran ferait un bon grand frère pour les jeunes joueurs du Canadien, qu’un autre pourrait guider le capitaine Nick Suzuki, qui aura tout de même 24 ans cet été, qu’un tel saurait montrer l’exemple pour la défensive inexpérimentée montréalaise. Mais ce n’est pas ce dont le CH a besoin.

Le Tricolore n’a pas besoin d’une gardienne d’enfants! Pas plus que d’un autre entraîneur.

Ce dont le CH a besoin, ce sont des joueurs qui feront gagner le club. Et quelle belle façon que d’apprendre avec des victoires. Les jeunes ont déjà assez appris dans la défaite. Il est temps de passer à la prochaine étape.

Et ça commence dès maintenant, car la prochaine semaine sera remplie d’action dans la Ligue nationale. Après le repêchage, qui aura lieu mercredi et jeudi à Nashville, le marché des joueurs autonomes s’ouvrira le 1er juillet.

Les deux événements pourraient être étroitement liés, surtout pour les équipes qui repêchent tôt comme le Canadien. Est-ce que le premier choix de Kent Hughes pourra aider la formation dès la prochaine saison? Faudra-t-il attendre quelques années (par exemple, si le directeur général du CH prend une chance avec le Russe Matvei Michkov)?

Hughes pourrait aussi effectuer des transactions comme il l’avait fait l’an dernier en échangeant Alexander Romanov et en faisant l’acquisition de Kirby Dach.

Dubois s’amuse à Montréal

Et il y a toujours les rumeurs concernant Pierre-Luc Dubois. Le gros joueur de centre des Jets a déjà mentionné qu’il voulait quitter Winnipeg et il ne s’est jamais caché pour dire qu’il aimerait jouer à Montréal.

Le voir au Grand Prix du Canada en compagnie de Cole Caufield ou à un match du CF Montréal avec David Savard ne veut pas dire que c’est dans la poche pour le CH. C’est normal qu’un Québécois passe du temps au Québec pendant l’été!

De plus, d’autres équipes sont dans la course. Des Québécois comme Luc Robitaille ou Julien BriseBois pourraient convaincre Dubois, qui fêtera ses 25 ans à la Saint-Jean-Baptiste, de se joindre aux Kings de Los Angeles ou au Lightning de Tampa Bay.

Toujours une question d’argent

Et il y a deux autres aspects auxquels Hughes doit s’attarder: le prix exigé par les Jets et le prix demandé par Dubois.

La formation du Manitoba ne voudra pas le laisser aller pour des peanuts. Sachant qu’ils pourraient racheter le contrat de leur ancien capitaine Blake Wheeler et que Mark Scheifele et Connor Hellebuyck souhaitent quitter Winnipeg, les Jets voudront rebâtir. Mais il y a des intouchables chez le Canadien, comme Suzuki et Caufield.

D’ailleurs, que ce soient les Jets ou le Tricolore qui accordent un nouveau contrat à Dubois, ce sera pour environ huit ans. Cependant, il ne pourra pas gagner plus que Suzuki, le capitaine touchant 7,875 millions $ par saison. On l’a vu, Hughes a respecté la hiérarchie quand il a alloué 7,850 M$ à Caufield.

Et de toute façon, le DG ne dispose pas de beaucoup de marge de manœuvre avec le plafond salarial. Il ne reste que 9,24 M$ après la signature de Sean Monahan.

Killorn, Barbashev ou des rachats?

C’est peu si Hugues veut aussi regarder du côté des joueurs autonomes. Certains parlent d’Alex Killorn. L’attaquant qui a grandi dans l’ouest de Montréal a déjà gagné deux fois la coupe Stanley avec Tampa Bay. Mais à 33 ans, ses belles années sont probablement derrière lui.

Ivan Barbashev est une meilleure option. Il est plus jeune (27 ans) et il vient d’être sacré champion avec les Golden Knights de Vegas. Il avait déjà triomphé avec les Blues de Saint Louis. Le robuste Russe empochait seulement 2,25 M$ la saison dernière.

Le Canadien pourrait aussi racheter des contrats. Mike Hoffman serait le choix logique, mais il faut aussi penser à Joel Edmundson, Joel Armia et Christian Dvorak, qui ont encore deux ans à leur contrat.

L’organisation risque toutefois d’être prise avec Brendan Gallagher, détenteur d’un pacte à 6,5 M$ jusqu’en 2026-2027.

-Propos recueillis par Mylène Richard

Les échos de Bergie

Enfin, Pierre Turgeon au Temple!

Je ne peux pas croire que Pierre Turgeon aura attendu aussi longtemps avant de faire son entrée au Temple de la renommée du hockey. Il a disputé son dernier match dans la LNH il y a 16 ans! L’ancien capitaine du Canadien était le seul joueur retraité avec au moins 1300 points qui n’avait pas reçu l’appel tant attendu. Caroline Ouellette mérite également amplement cet honneur. Elle est un modèle et une inspiration pour toutes les filles qui veulent jouer au hockey. Elle a gagné quatre médailles d’or olympique, l’équivalent de quatre coupes Stanley chez les femmes. Après Danielle Goyette et Kim St-Pierre, Ouellette ne sera pas la dernière Québécoise intronisée. Marie-Philip Poulin, qui a été accueillie par Ouellette au sein de l’équipe nationale, a déjà sa place au Panthéon avant même d’avoir pris sa retraite.

Une bonne nouvelle pour Carey Price

En voyant qu’Henrik Lundqvist sera admis au Temple même s’il n’a jamais remporté la coupe Stanley, on peut en conclure que Carey Price y accédera aussi un jour... au terme de son contrat qui prendra fin dans trois ans! Price n’a jamais soulevé le trophée, mais il a gagné les Vézina, Hart et Ted-Lindsay, étant le meilleur joueur de la LNH en 2014-2015. Il avait aussi remporté l’or olympique à Sotchi. Il a certainement eu une plus grande influence à long terme sur son équipe que les Tom Barrasso et Mike Vernon, à qui le Temple vient d’ouvrir ses portes.

Maintenant, c’est au tour de Jacques Demers

Les membres qui votent pour l’intronisation des joueurs et bâtisseurs au Panthéon du hockey à Toronto ne devraient pas commettre la même erreur qu’avec Pierre Lacroix. L’ancien agent et directeur général qui est à l’origine des équipes championnes au Colorado sera admis à titre posthume, lui qui est décédé en 2020. Pas besoin d’attendre que Jacques Demers meure pour lui rendre hommage! Il a gagné la dernière coupe Stanley du Canadien, il a reçu deux fois le trophée Jack-Adams, remis au meilleur entraîneur de la LNH. Il a fait son chemin aussi comme directeur général sans savoir lire ni écrire. Il est aujourd’hui très malade, mais il mérite d’être intronisé de son vivant.